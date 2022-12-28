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Basın Ekspres yolunda trafikte akılalmaz magandalık!

İstanbul'da trafikteki magandalıklara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak megakentin en işlek yollarından olan Basın Ekspres yolunda yol verme kavgası yaşandı. Olayda iki sürücü, araçlarını birbirlerinin üzerine sürdü. Bu sırada araçlardan birinin penceresinden çıkan kişi de, diğer araca elindeki cisimle vurdu

Giriş: 28.12.2022 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL
Trafikte araçlarını birbirlerinin üzerine sürdüler!
Trafikte araçlarını birbirlerinin üzerine sürdüler!
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DHA

İstanbul'da Basın Ekspres yolunda iki sürücü trafikte yol verme kavgasına tutuştu. Uzun süre bir birlerinin yolunu keserek, araçlarını birbirlerinin üzerine sürerek ilerleyen sürücüler akılalmaz görüntülere neden oldu.

DHA'nın haberine göre araçların birbirine yaklaştığı sırada pencereden çıkan bir kişi yaklaşarak araca elindeki cisimle vurdu.

PENCEREN SARKIP SALDIRDI

Basın Ekspres Atatürk Havalimanı önünde ilerleyen iki otomobilin sürücüsü trafikte tartışmaya başladı. 3 şeritli yolu paylaşamayan sürücüler birbirlerinin yolunu kesti, zaman zaman da araçlarını adeta birbirine sürterek ilerledi.

ARAÇLARDAN BİRİ SAVRULDU

Kazanın eşiğinden dönen araçlardan birinin penceresinden çıkan kişi, değecek kadar yaklaşan diğer araca elindeki cisimle vurdu. Trafikteki magandalık dakikalarca sürdü.

Otomobillerden biri önüne kıran araca çarpamamak isterken savruldu, bariyerlere vurmak üzereyken durdu. İnanılmaz görüntüler arkadan gelen sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyaya yayınlanan görüntüler sonrası sürücülere tepki yağdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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