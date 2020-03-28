İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüskoronavirüs (KovidKovid-19) ile mücadele kapsamında yayımladığı genelge ile şehirlerarası seyahatin izne bağlanması üzerine trafik polisleri Malatya-Kayseri karayolunda gelen tüm araçları durdurarak, koronavirüskoronavirüs tedbirleri uyarısında bulundu.

Ferdi Durdu’nunDurdu’nun haberine göre, trafik polisleri sivil araçlardaki vatandaşlara, “Memlekete ulaştığınızda malumunuz 14 gün kuralına uyuyoruz” uyarısında bulundu.

Ekipler ayrıca, “Siz kendi can güvenliğiniz, aileniz ve toplum güvenliği acısından seyahatlerimizi mümkün olduğu kadar zorunlu olmadığı sürece gerçekleştirmiyoruz” dediler.

Trafik polisleri, sürücülere, “Ülkemiz genelinde koronavirüskoronavirüs tedbirleri alınmaktadır. Bu tedbirler kapsamında seyahatimizi önce siz kendi can güvenliğiniz, aileniz ve toplum güvenliği acısından seyahatlerimizi mümkün olduğu kadar zorunlu olmadığı sürece gerçekleştirmiyoruz. Memlekete ulaştığınızda malumunuz 14gün kuralına uyuyoruz. Lütfen evlere gidince 14 gün kuralına uyalım. Kendimizi izole edelim. Yollarda da yoğunluk var, lütfen kuralara uyalım. Dikkatli bir şekilde gidelim” uyarılarında bulundu.