Kentte Turgut Özal Bulvarı üzerinde trafik ışıklarında iki sürücü arasından tartışma yaşandı, tartışmayı gören polisler sürücülere müdahale etti.

Bulut Kutlu’nun haberine göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıklarından dolayı sürücülere toplamda 6 bin 300 TL para cezası kesildi.

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