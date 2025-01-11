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        Trafiği durduran TIR kazası!

        İstanbul Beylikdüzü'nde D-100 Karayolu'nda bir TIR bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik durdu. Kapanan şerit ekiplerin müdahalesiyle kısmen trafiğe geri açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 10:48 Güncelleme: 11.01.2025 - 12:18
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        Trafiği durduran TIR kazası!
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        Beylikdüzü'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR önce bariyere ardından da otomobile çarptı.

        DHA'nın haberine göre çarpmanın etkisiyle TIR'ın kupası ters yöne dönerken, kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Beylikdüzü Güzelyurt Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. 34 SB 6039 plakalı TIR'ın şoför yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Seyir halindeki TIR önce bariyere ardından bir otomobile çarptı.

        Çarpmanın ardından kupası ters dönen TIR, 2 şeridin kapanmasına neden oldu. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, kazayla ilgili polis araştırma başlattı. Öte yandan kapanan şerit ekiplerin müdahalesiyle kısmen trafiğe geri açıldı.

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