Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Trabzonspor
        TS
        6
        Göztepe
        GÖZ
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Kayserispor
        KYS
        1
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Fenerbahçe
        FB
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Transfer Trabzonspor'un yeni transferi Oulai kente geldi! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor'un yeni transferi Oulai kente geldi!

        Trabzonspor'un yeni transferi Christ Inao Oulai, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşme imzalamak üzere Trabzon'a geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 09:24 Güncelleme: 19.08.2025 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'un yeni transferi Oulai kente geldi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'e art arda iki galibiyetle başlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

        Kadrosunu Felipe Augusto ve Paul Onuachu gibi isimlerle güçlendiren Bordo-mavililer, bir transferi daha resmen açıklamaya hazırlanıyor.

        Trabzonspor, Bastia forması giyen 19 yaşındaki Christ Inao Oulai transferinde mutlu sona ulaştı.

        TRABZON'A GELDİ

        Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu sabaha karşı 05:30 sularında Trabzon'a geldi.

        Trabzonspor transferi hakkındaki duygularını ifade eden Oulai, "Trabzonspor'a katıldığım için çok mutluyum. Buraya büyük bir kararlılık ve azimle geldim. Lokomotif gibi oynayan ve risk almaktan korkmayan bir oyuncuyum. Genç bir ekip oluşuyor ve ben de bunun bir parçası olacağım. Takımıma yardımcı olarak potansiyelimi göstermek istiyorum" şeklinde konuştu.

        "EN BÜYÜK TRABZONSPOR"

        Ayrıca "Trabzonspor bu ülkenin büyük bir takımı ve ben de bunun farkındayım." diyerek taraftarın gönlünü mest etti.

        Genç orta saha sözlerini "Didier Zokora, Fildişi Sahili'nde iz bırakan bir futbolcu ve ben de onun oynadığı bir kulüpte oynayacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum." diyerek noktaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        Sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Trump Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştü, neler yaşandı?
        Trump Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştü, neler yaşandı?
        Olena Zelenska'dan Melania Trump'a mektup
        Olena Zelenska'dan Melania Trump'a mektup
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Fırtına tek golle kazandı!
        Fırtına tek golle kazandı!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Aydın Büyükşehir'e 860 milyon TL'lik finansman
        Aydın Büyükşehir'e 860 milyon TL'lik finansman
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        Göz göre göre kaptı kaçtı!
        Göz göre göre kaptı kaçtı!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü HT Spor'da!
        Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü HT Spor'da!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        Rusya'dan İngiltere'ye tepki
        Rusya'dan İngiltere'ye tepki
        Habertürk Anasayfa