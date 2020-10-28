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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak?

Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Newton'ın yerine Abdullah Avcı ön plana çıkarken Fatih Tekke, Hami Mandıralı ve Şota Arveladze de kulislerde konuşulan isimler...

28.10.2020 - 09:55 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? İşte Trabzonspor'da konuşulan isimler - Son dakika Haberleri
Newton'ın yerine 4 aday
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Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, bu sezon eski görüntüsünden uzakta. Birçok yıldızını kaybeden bordo-mavili ekipte istenen sonuçlar gelmedi. 6 maçta sadece 1 galibiyet alan Trabzonspor, haftayı 18. sırada kapattı. Fatura teknik direktör Eddie Newton'a kesildi.

Karadeniz ekibinde Eddie Newton ile kısa süre içerisinde yolların ayrılması bekleniyor. Trabzonspor'da sezon başında ismi gündeme gelen Abdullah Avcı yine liste başında. Avcı ile görüşmelerin sürdüğü belirtilirken 3 eski Trabzonsporlu da görev için konuşuluyor. Hami Mandıralı, Fatih Tekke ve Şota Arveladze; Abdullah Avcı'nın dışında öne çıkan isimler...

Trabzonspor'da teknik direktör konusunun birkaç gün içerisinde çözülmesi bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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