Newton'ın yerine 4 aday

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, bu sezon eski görüntüsünden uzakta. Birçok yıldızını kaybeden bordo-mavili ekipte istenen sonuçlar gelmedi. 6 maçta sadece 1 galibiyet alan Trabzonspor, haftayı 18. sırada kapattı. Fatura teknik direktör Eddie Newton'a kesildi.

Karadeniz ekibinde Eddie Newton ile kısa süre içerisinde yolların ayrılması bekleniyor. Trabzonspor'da sezon başında ismi gündeme gelen Abdullah Avcı yine liste başında. Avcı ile görüşmelerin sürdüğü belirtilirken 3 eski Trabzonsporlu da görev için konuşuluyor. Hami Mandıralı, Fatih Tekke ve Şota Arveladze; Abdullah Avcı'nın dışında öne çıkan isimler...

Trabzonspor'da teknik direktör konusunun birkaç gün içerisinde çözülmesi bekleniyor.