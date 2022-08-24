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Trabzonspor'un Kopenhag maçı muhtemel 11'i! Taraftardan dev hazırlık!

Trabzonspor'un Kopenhag maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda Kopenhag ile bu akşam karşı karşıya gelecek. İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, Danimarkalı rakibi karşısında tur için iki farklı galibiyeti arayacak. Bordo-mavililerde tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken Abdullah Avcı da ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Diğer yandan taraftarlar da mücadele öncesinde hazırlıklarını tamamladı

24.08.2022 - 08:37 | Güncelleme: ABONE OL

  • UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek Trabzonspor, rakibini eleyerek gruplara kalmak için mücadele edecek. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak.

     

  • Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie, yönetecek. Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas'ın da durumu maç saatinde belli olacak. 

  • Trabzonspor, turu geçerse 2. kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek. Bordo-mavililer, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011-2012 sezonda katıldığı grup maçlarında 10 sezon aradan sonra yeniden katılmış olacak.

  • MUHTEMEL 11

    UĞURCAN ÇAKIR

  • LARSEN

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