Trabzonspor'un evinde bileği bükülmüyor!

Trabzonspor, bu sezon Papara Park'ta oynadığı maçlarda elde ettiği puanlarla ligde tutunuyor.

Bordo-mavililer, bu sezon evinde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Hücumda etkili bir grafik çizen Trabzonspor, iç sahada 30 gol atarken kalesinde ise 12 gole engel olamadı. Karadeniz ekibi, toplamda attığı 39 golün 30’unu evinde kaydederek taraftarının önünde etkili bir performans sergiledi. İç sahada gösterilen bu performans Trabzonspor'un sıralamadaki yerini yükseltirken, iç saha grafiğinde 4. sırada yer aldı.

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Trabzonspor, iç sahada gösterdiği bu başarılı performansa karşın deplasmanda beklenen etkiyi yapamadı. Karadeniz ekibi, dış sahada oynadığı maçlarda yalnızca 5 puan toplayarak ligdeki sıralamasını olumsuz etkiledi. Bu durum deplasman performansının Trabzonspor’un sıralamadaki yerini olumsuz etkilediğini gösteriyor.

EVİNDE 7 MAÇTIR KAYBETMİYOR Trabzonspor, sahasında oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan bordo-mavililer, taraftarının desteğiyle önemli bir çıkış yakaladı. Karadeniz ekibi, Papara Park'taki son yenilgisini 3 Kasım 2024 tarihinde Fenerbahçe karşısında alırken, 2025 yılında evinde oynadığı hiçbir maçta mağlup olmadı. Bordo-mavililer, iç sahada elde ettiği puanlarla ligde 32 puan ile 8. sırada yer aldı.