Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Fenerbahçe
        FB
        13
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        Beşiktaş
        BJK
        10
        ikas Eyüpspor
        EYP
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Net Global Sivasspor
        SVS
        7
        Antalyaspor
        ANT
        7
        Göztepe
        GÖZ
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Trabzonspor
        TS
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Bellona Kayserispor
        KYS
        2
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        2
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un eski başkanı Şamil Ekinci son yolculuğuna uğurlandı - Trabzonspor Haberleri

        Şamil Ekinci son yolculuğuna uğurlandı

        Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 17:02 Güncelleme: 18.09.2024 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şamil Ekinci son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü'nün hayatını kaybeden eski başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci, son yolculuğuna uğurlandı.

        Ekinci için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

        Cenaze namazına Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, eski başkanlardan Faruk Özak, Sadri Şener, Muharrem Usta, Ahmet Ağaoğlu, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ekinci'nin ailesi ve sevenleri katıldı.

        Ekinci'nin cenazesi kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze töreninin ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, Ekinci'nin Trabzonspor efsanesini oluşturan en önemli isimlerden biri olduğunu belirterek, "Camia olarak çok üzgünüz. Yeri asla dolmayacak. Ailesinin ve tüm Trabzonspor camiasının başı sağ olsun. Bizim için çok önemli bir değerdi. Eski başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı da bu sene kaybettik. Bunlar Trabzonspor efsanesini oluşturan değerler. Oluşturdukları efsanenin değerinin bilinmesi çok önemli. Bu efsanenin devamı için herkesin üstüne görev düşüyor. Bugünlerde görüyoruz, kendimizden başka dostumuz yok. Tüm Trabzonsporluların konu ne olursa olsun bir arada hareket etmesi ve bu bilincin Trabzonspor camiasında hızlıca yerleşmesi lazım." diye konuştu.

        Eski başkanlardan Muharrem Usta ise 5 yıllık başkanlığı döneminde bordo-mavili kulübe 4 lig şampiyonluğu kazandıran Ekinci için şunları kaydetti:

        "Şamil başkan bizim gerçek efsane başkanımız. Çok zor bir dönemde, zor şartlar altında başkanlık yaptı. Üstelik Trabzonlu olmayan, Kırşehirli bir isim. Öyle bir başkanlık dönemi geçiriyor ki lige çıkmış bir Anadolu takımısınız ve kısa dönemde 4 defa peş peşe müthiş bir başarı kazanıyorsunuz. Ona göre genç bir nesil olarak dönüp baktığımızda tarifi imkansız bir iş başarmış. Takdir etmemek elde değil. Kulüp için bir değer. Gençler için bilinmesi gereken çok büyük bir isim. Her şey için minnettarız, mekanı cennet olsun."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Polisi umursamadan ateş açmışlardı! Sıcak gelişme!
        Polisi umursamadan ateş açmışlardı! Sıcak gelişme!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Yıldızlı Gece tablosunda şaşırtan detay!
        Yıldızlı Gece tablosunda şaşırtan detay!
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Gio'nun değişmezleri!
        Gio'nun değişmezleri!
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Habertürk Anasayfa