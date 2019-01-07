07 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzonspor´da Süper Lig´in ilk yarısında performansıyla dikkat çeken isimlerin başında yer alan 19 yaşındaki Abdülkadir Ömür, 29 Mayıs 2018 tarihinden bugüne değerini 2 milyon Euro artırarak 10 milyon Euro´ya yükseltti. Takımın piyasa değeri en yüksek olan oyuncusu Yusuf Yazıcı ise 1 milyon Euro´luk bir değer kaybı yaşayarak 11 milyon Euro´ya geriledi. Yaşanan artış ve düşüş sonrası diğer oyuncularla karşılaştırıldığında, bu iki oyuncu yine takımlarının piyasa değeri en yüksek iki oyuncusu konumunda yer aldı.
EN ÇOK DEĞER KAZANANI ABDÜLKADİR ÖMÜR
Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt´ta Ocak ayında yapılan son güncellemeye göre bordo-mavililerde Uğurcan Çakır 350 bin Euro´dan 750 bin Euro´ya, ilk kez değerlendirme yapılan Muzaffer Cem Kablan 50 bin Euro´ya, Zargo Toure 1 milyon Euro´dan 1,25 miyon Euro´ya, Hüseyin Türkmen 50 bin Euro´dan 600 bin Euro´ya, Filip Novak 2 milyon Euro´dan 2,6 milyon Euro´ya, Abdülkadir Ömür 8 milyon Euro´dan 10 milyon Euro´ya, Hugo Rodallega 800 bin Euro´dan 900 bin Euro´ya, Caleb Ekuban ise değerini 500 bin Euro´dan 700 bin Euro´ya yükseltti.
EN FAZLA DEĞER KAYBEDEN KUCKA
Trabzonspor´da en çok değer kaybeden isim ise Juraj Kucka oldu. Bordo-mavililerde kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak´ın piyasa değeri 2,5 milyon Euro´dan 1,5 milyon Euro´ya, Luis Ibanez´in 350 bin Euro´dan 250 bin Euro´ya, Joao Pereira´nın 1 milyon Euro´dan 800 bin Euro´ya, Kamil Ahmet Çörekçi´nin 500 bin Euro´dan 400 bin Euro´ya, Juraj Kucka´nın 3,75 milyon Euro´dan 2,5 milyon Euro´ya, Yusuf Yazıcı´nın 12 milyon Euro´dan 11 milyon Euro´ya, Vahid Amiri´nin 1,20 milyon Euro´dan 900 bin Euro´ya ve kadro dışı bırakılan Olcay Şahan´ın değeri ise 1,75 milyon Euro´dan 1,1 milyon Euro´ya geriledi.
10 İSİMİN DEĞERİNDE DEĞİŞİKLİK OLMADI
Trabzonspor´da Arda Akbulut, Majid Hosseini, Abdurrahim Dursun, Semih Karadeniz, Ogenyi Onazi, Batuhan Artarslan, Jose Sosa, Murat Cem Akpınar, Abdulkadir Parmak ile Anthony Nwakaeme´nin ise mevcut değerlerinde değişiklik olmadı.
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