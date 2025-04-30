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        Haberler Spor Futbol Trabzonspor U19 Takımı'na coşkulu karşılama - Futbol Haberleri

        Trabzonspor U19 Takımı'na coşkulu karşılama

        UEFA Gençlik Ligi'nde finale kadar yükselerek büyük bir başarı elde eden Trabzonspor U19 Takımı, kentte coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 18:27 Güncelleme: 30.04.2025 - 18:27
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        Trabzonspor U19 Takımı'na coşkulu karşılama!
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        UEFA Gençlik Ligi’nde Avrupa ikincisi olan Trabzonspor U19 Takımı, Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği programla önce şehir turu attı, ardından Ganita’da düzenlenen yemekte moral buldu.

        Programın ardından genç oyuncuları makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Gözyaşlarınız bizim onurumuz oldu” diyerek, futbolculara Katar tatili sözü verdi.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, UEFA Gençlik Ligi’nde finale kalarak büyük bir başarıya imza atan ve Avrupa ikincisi olan Trabzonspor U19 takımıyla Ganita’da düzenlenen moral yemeğinde bir araya geldi. Programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeleri, takım oyuncuları ve teknik heyet katıldı.

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        MAHİR GENÇ: BİZE BÜYÜK BİR GURUR YAŞATTINIZ

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla şehirde kortej eşliğinde moral turu atan futbolcuları tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Bu anlamlı buluşmada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Gerçekten büyük bir gurur yaşattınız bize. İki maçın da atmosferini yerinde yaşadım, hissettiklerimiz tarifsizdi. Maç sonrası Arda’nın, Bora’nın gözyaşları aslında bizim gururumuzun birer sembolüydü. Sizler sahada büyük bir inanç ve karakter ortaya koydunuz. Bu gururu bize yaşattığınız için başta hocamız ve teknik ekip olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. Başarı bir ekip işidir. Kulüp başkanımızdan yöneticilere kadar herkesin emeği büyük. Hep birlikte bu başarıya ulaştık. Sizler, geçmişte Trabzonspor’un İnter’i, Liverpool’u yendiği tarihi maçlardaki ruhu bize yeniden yaşattınız. Tıpkı o dönemlerde olduğu gibi Anadolu’nun direnişini ve karakterini temsil ettiniz. Avrupa ikinciliği müthiş bir başarıdır, asla üzülmeyin. Trabzon böyle bir şehir; inandığında başaran, vazgeçmeyen bir şehir. Bugün attığınız şehir turu belki sembolikti ama inşallah çok yakında gerçek bir şampiyonluk turu da atarsınız. Salzburg maçı sonrası soyunma odasında çocuklar bana ‘Başkanım Katar tatili istiyoruz’ dediler. Bugün de o sözü tutma vakti. Bu tatil sizler için sadece bir ödül değil, bu şehri temsil ettiğiniz için hak ettiğiniz bir anı olarak kalsın” dedi.

        ABDULKADİR URALOĞLU: ŞEHRİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİNİZ

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, genç futbolcularla gurur duyduğunu ifade ederek, “Bugün burada sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Final maçına katılamasam da İnter karşılaşmasını yerinde izleme fırsatım oldu. Sizleri büyük bir gururla takip ettik. Final maçını da televizyondan izledim. Gerçekten ortaya koyduğunuz mücadeleyle Trabzon'umuzu ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiniz. Hepinizle gurur duyuyoruz. Sizleri yetiştiren hocalarımıza, kulübümüze ve en önemlisi kıymetli ailelerinize şükranlarımı sunuyorum. Ailelerinize de selamlarımızı iletin. Orada ortaya koyduğunuz ruh, inanç ve irade beni geçmişe götürdü. Trabzon’un Liverpool ve İnter galibiyetlerinde mahalleli olarak nasıl heyecan yaşadığımızı hatırladım. O dönem belediye hoparlörlerinden maçlar yayınlanırdı ve herkes tek yürek olurdu. O ruhu tekrar sizlerde görmek beni çok duygulandırdı. Belki kupayı kazanmadınız ama gönüllerimizin şampiyonu oldunuz. Cumhurbaşkanımız da sizleri takip etti, tebrik etti. Bu takım ruhu sadece sahayı değil, bir şehri ve hatta bir ülkeyi etkiler. Sizler bu bilinçle mücadele ettiniz. Hepinize teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

        ZEYYAT KAFKAS: KAHRAMANLARIMIZI TÜM DÜNYA TANIYOR

        Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ise, teknik heyet ve oyuncuların yanı sıra bu süreçte destek olan tüm paydaşlara teşekkür ederek, “Bu hikayede sahadaki kahramanlarımızı artık tüm dünya tanıyor. Ancak bu sürece sahada ve saha dışında çok önemli katkı sunan ve görünmeyen kahramanlar da vardı. Bu nedenle öncelikle Sayın Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu Bey’e çok teşekkür ediyorum; sürecin başından sonuna kadar her konuda yanımızda oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç Bey zaten Trabzonspor’la yatıp Trabzonspor’la kalkıyor; ona ne kadar teşekkür etsek azdır. Turnuva sürecinde Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak Bey de bizlerle oldu, şampiyonluk primi sözünü verdi ve oyuncularımıza ödüllerini iletti. Ayrıca her zaman yanımızda olan Sayın Berat Albayrak’a ve bizi yalnız bırakmayan Faruk Nafiz Özak bakanımıza da teşekkür ediyorum. Bu sadece bir başlangıç. Çocuklara hep şunu söyledim; siz kaybetmediniz, öğrendiniz. Çok başarılı bir süreç yaşadık. Herkese minnettarım” dedi.

        Başkan Genç, Ganita programının ardından futbolcuları ve teknik heyeti makamında ağırladı.

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