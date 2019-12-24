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Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına 750 bin avroya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu, ilk 16 haftanın tamamında forma giyerek bin 421 dakika görev yaparken, bu maçların 10'unda rakip fileleri 1'er kez havalandırmayı başardı.
Kaydettiği 10 golle takımının en skoreri olan Sörloth, gol krallığı yarışında 11 golü bulunan Gençlerbirliği'nin golcü oyuncusu Bogdan Stancu'nun ardından takibi sürdüren isimler arasında yer alıyor.
SÖRLOTH'UN GOL ATTIĞI MAÇLARDA YENİLMEDİ
Süper Lig'in geride kalan 16 haftasında 29 puan toplayarak 3. sırada kendisine yer bulan Trabzonspor, Norveçli golcüsünün skor ürettiği 10 maçta hiç yenilmedi.
Bordo-mavili ekip, Sörloth'un gol attığı müsabakalarda 6 galibiyet ve 4 beraberlik alıp, bu sezon topladığı 29 puanın 22'sini elde etti.
Sörloth'un skora katkı yaptığı maçlarda Trabzonspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK'yi 4-1, Çaykur Rizespor'u 2-1, Ankaragücü'nü 3-0, Antalyaspor'u 3-1, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenip, Kasımpaşa ve Galatasaray'la 1-1, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir'le de 2-2 berabere kaldı.
EN FAZLA AÇILIŞ GOLÜ KAYDEDEN OYUNCU
Sörloth, Trabzonspor'da 10 golünün 5'ini karşılaşmanın açılış golü olarak da kaydetti.
Bordo-mavili futbolcu, Kasımpaşa (1-1),Ankaragücü (3-0),Galatasaray (1-1),Antalyaspor (3-1) ve İttifak Holding Konyaspor (1-0) maçlarının ilk golünü atan isim oldu.
25 RESMİ MAÇTA TOPLAM 13 GOL
Alexander Sörloth, bordo-mavili takımda çıktığı 25 resmi maçta toplam 13 gol atma başarısı gösterdi.
Ligde 16 maçta 10 gol bulan Sörloth, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 8 maçta 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 1 müsabakada da 1 gol ile takımının skor yükünü çekti.
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