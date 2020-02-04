Son olarak Fenerbahçe'yi 2-1 deviren Trabzonspor'un Şubat ayında hem ligde hem de kupada çok önemli maçları var. Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Trabzonspor çeyrek finalin ilk ayağında bugün evinde Erzurumspor ile karşılaşacak.

Haftaya da rövanşa çıkacak. Asıl final niteliğindeki maçlar ise ligde olacak.

Bir maç eksiği bulunan bordo-mavililer, 8 Şubat'ta Ankara’da Gençlerbirliği ile karşılaşacak. 16 Şubat'ta ise rakip şu anda lider durumda bulunan Sivasspor... Sonrasında da 22 Şubat'ta rota İstanbul. Rakip ise hoca değişimine giden Sergen Yalçın’lı Beşiktaş. Dönüşünde ise ay sonunda (29 Şubat) Rize ile Karadeniz derbisine çıkılacak.

Bu maçlardan alınacak sonuçlar hem kupada hem de ligde Trabzonspor'un hedef çıtasını ve yolunu belli edecek.

ŞUBAT TAKVİMİ

04 Şubat Trabzonspor - BB Erzurumspor (Kupa)

08 Şubat Gençlerbirliği - Trabzonspor (Lig)

13 Şubat BB Erzurumspor - Trabzonspor (Kupa)

16 Şubat Trabzonspor - Sivasspor (Lig)

22 Şubat Beşiktaş - Trabzonspor (Lig)

29 Şubat Çaykur Rizespor - Trabzonspor (Lig)