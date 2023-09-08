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        Trabzonspor, Pepe transferini bitirdi: Türkiye'ye getirdi

        Trabzonspor, Arsenal'de kadroda düşünülmeyen Fildişi Sahilli yıldız Nicolas Pepe transferini bitirdi! 1+1 yıllık anlaşma sağlanan tecrübeli futbolcu için özel uçakla İstanbul'a geldi. Uçakta açıklamalar yapan ve Suudi Arabistan'dan da teklifler aldığının altını çizen Pepe, "Tekrar şampiyon olmak istiyorum. Haydi Trabzon, yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 09:35 Güncelleme: 08.09.2023 - 09:37
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        Trabzonspor, Pepe'yi getirdi!
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        Trabzonspor, Arsenal'in 28 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldızı Nicolas Pepe'yle anlaşmaya vardı ve yıldız oyuncu özel uçakla TSİ 04:40'ta İstanbul'a geldi. Bordo-mavili kulübün Pepe'yle 1+1 yıllık anlaşma sağladığı öğrenilirken yıldız oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

        İŞTE İLK SÖZLERİ

        İki kulübün anlaşmaya varmasının ardından Pepe, gönderilen özel uçakla yola çıktı. Pepe uçaktan yaptığı ilk açıklamada şu sözleri kullandı:

        "Merhaba Trabzonspor taraftarı, bu kulübe katıldığım için çok mutluyum. Başka takımlardan birçok teklifler aldım ancak bu sezon şampiyonluk yaşamak için büyük bir Türk kulübüne gelmek istedim. Bu sezon sizinle birlikte birçok başarı kazanmak istiyorum. Sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Tekrar şampiyon olmak istiyorum. Haydi Trabzon, yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon"

        NICOLAS PEPE KİMDİR?

        Futbola 2012 yılında Fransa'nın Stade Poivetin takımının altyapısında başlayan Pepe, gösterdiği üstün performansın ardından Angers'e transfer oldu. 2017 yılına gelindiğinde 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'e imza atan oyuncu, iki yıl sonra 80 milyon euroya Arsenal'e transfer olduğunda tüm dünyanın dikkatini çekti.

        Arsenal'de beklentilerin altında kalan Pepe, geçen sezonu Nice'de kiralık olarak forma giyerken burada çıktığı 28 maçta 8 gol 1 asistlik katkı verdi.

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