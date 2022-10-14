UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki temsilcimiz Trabzonspor, gruptaki 4. maçında Monaco'yu ağırladı. Geçtiğimiz hafta Fransa'da oynanan mücadeleden 3-1 mağlup ayrılan bordo-mavililer, rakibini bu kez 4-0'lık skorla mağlup ederek rövanşı farklı şekilde aldı.
Bordo-mavililere zaferi getiren golleri 44'te Sarr (kendi kalesine), 48'de Vitor Hugo, 57'de Enis Bardhi ve 69'da Trezeguet kaydetti.
Karadeniz Fırtınası bu sonuçla gruptaki puanını 6'ya çıkardı ve averajla Monaco'yu geride bırakarak 2. sıraya tırmandı.
Gruptaki diğer maçta ise Macar temsilcisi Ferencvaros, sahasında Kızılyıldız'ı 2-1 yenerek haftayı 9 puanla lider tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Hamsik'in pasıyla ceza sahası sol çaprazından içeri giren Djaniny kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlağı kaleci Nübel iki hamlede kontrol etti.
14. dakikada Embolo'nun ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
20. dakikada Fofana'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Uğurcan, gole izin vermedi.
31. dakikada Denswil'in uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Nübel'de kaldı.
36. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayı üzerine inen Bakasetas'ın sert şutunu kaleci Nübel kurtardı.
40. dakikada Djaniny'nin hatalı geri pasında kalesini zamanında terk eden Uğurcan Embolo'nun önünde topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.
40. dakikada Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Gbamin'in vuruşunda kaleci Nübel meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
44. dakikada kaleci Nübel takım arkadaşına pas vermek isterken Malang Sarr'a çarpan top ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Victor Skytte (Danimarka)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Dk. 46 Hugo), Bartra, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 76 Yusuf Erdoğan), Hamsik (Dk. 58 Siopis), Gbamin, Djaniny (Dk. 58 Abdülkadir Ömür), Bakasetas, Bardhi (Dk. 64 Trezeguet), Umut Bozok
Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Sarr, Henrique (Dk. 83 Jakobs), Diatta (Dk. 60 Martins), Camara, Fofana, Golovin (Dk. 60 Minamino), Embolo (Dk. 60 Boadu), Ben Yedder (Dk. 68 Volland)
Goller: Dk. 44 (kendi kalesine) Sarr, Dk. 48 Hugo, Dk. 57 Bardhi, Dk. 69 Trezeguet (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Bardhi, Dk. 37 Djaniny, Dk. 52 Denswil, Dk. 67 Siopis (Trabzonspor), Dk. 63 Fofana (Monaco)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!