Bordo-mavililere zaferi getiren golleri 44'te Sarr (kendi kalesine), 48'de Vitor Hugo, 57'de Enis Bardhi ve 69'da Trezeguet kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki temsilcimiz Trabzonspor, gruptaki 4. maçında Monaco'yu ağırladı. Geçtiğimiz hafta Fransa'da oynanan mücadeleden 3-1 mağlup ayrılan bordo-mavililer, rakibini bu kez 4-0'lık skorla mağlup ederek rövanşı farklı şekilde aldı.

Gruptaki diğer maçta ise Macar temsilcisi Ferencvaros, sahasında Kızılyıldız'ı 2-1 yenerek haftayı 9 puanla lider tamamladı.

Karadeniz Fırtınası bu sonuçla gruptaki puanını 6'ya çıkardı ve averajla Monaco'yu geride bırakarak 2. sıraya tırmandı.

9. dakikada Hamsik'in pasıyla ceza sahası sol çaprazından içeri giren Djaniny kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlağı kaleci Nübel iki hamlede kontrol etti. 14. dakikada Embolo'nun ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi. 20. dakikada Fofana'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Uğurcan, gole izin vermedi. 31. dakikada Denswil'in uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Nübel'de kaldı. 36. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayı üzerine inen Bakasetas'ın sert şutunu kaleci Nübel kurtardı. 40. dakikada Djaniny'nin hatalı geri pasında kalesini zamanında terk eden Uğurcan Embolo'nun önünde topa müdahale ederek tehlikeyi önledi. 40. dakikada Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Gbamin'in vuruşunda kaleci Nübel meşin yuvarlağı kornere çıkardı. 44. dakikada kaleci Nübel takım arkadaşına pas vermek isterken Malang Sarr'a çarpan top ağlarla buluştu. 1-0