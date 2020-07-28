AA

Bordo-mavililer, İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı taktiksel antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra uçakla İstanbul'a hareket etti.

Karadeniz ekibinde, uzun süredir sakatlığı bulunan genç oyuncu Ahmet Canbaz'ın haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor'un 25 futbolcudan oluşan seyahat kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel Da Costa, Majid Hosseini, Manoel Messias, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Badou Ndiaye, Jose Sosa, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Bilal Başacıkoğlu, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban ve Koray Kılıç

Öte yandan kafilede futbolcuların eşleri ve çocukları da yer aldı. Bu sezon son karşılaşmasını oynayacak bordo-mavili takımda oyuncuların eşyalarını da aldıkları gözlendi.

Trabzonspor antrenörü Eddie Newton ve kaptan Jose Sosa, saat 16.00'da maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

TESTLER NEGATİF

Trabzonspor'da yönetici, teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin on altıncısı yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.