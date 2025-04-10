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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor kötü günleri geride bırakmak istiyor! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor kötü günleri geride bırakmak istiyor!

        Trendyol Süper Lig'de bu sezon sergilediği performansla beklentilerin oldukça gerisinde kalan Trabzonspor, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Alışık olmadığı puan tablosuyla karşı karşıya kalan ve küme düşme hattının 5 puan üzerinde yer alan bordo-mavililerde tehlike çanları çalmaya başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:07 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:07
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        Trabzonspor kötü günleri geride bırakmak istiyor!
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        Trabzonspor, 2001-2002 ve 2015-2016 sezonlarında yaşadığı zorlu günleri yeniden yaşama riskiyle karşı karşıya. 1974-1975 sezonunda yükseldiği ve o tarihten bu yana tam 51 sezondur aralıksız mücadele ettiği Süper Lig'de genellikle zirve yarışının içinde olan Karadeniz ekibi, bu sezon ise tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. Kulübün köklü geçmişi ve büyük hedefleriyle örtüşmeyen bu tablo, camiada ciddi bir sorgulama sürecini beraberinde getirdi.

        GEÇMİŞTEKİ ŞAMPİYONLUKLAR VE İSTİKRARLI BAŞARI

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        İlk yıllarında Süper Lig'de başarılı olan Trabzonspor, 1975-1976, 1976-1977, 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, 1983-1984 ve 2021-22 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi. Özellikle 2021-2022 sezonunda, 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluk, kulüp tarihinin en anlamlı başarılarından biri olarak tarihe geçti.

        Ligi 7 kez zirvede tamamlayan bordo-mavililer, 9'ar kez de ikinci, üçüncü ve dördüncü olarak bitirerek tam 34 kez ilk dört içinde yer alma başarısı gösterdi. Ancak bu istikrarlı ve başarılarla dolu geçmişe rağmen, Trabzonspor'un bugün içinde bulunduğu durum, kulübün büyük mirasıyla zıt bir tablo ortaya koyuyor.

        5'er kez ligi beşinci ve altıncı sırada tamamlayan Trabzonspor, 2'şer kez de yedinci ve dokuzuncu sırada yer aldı. Bordo-mavililer, en kötü lig derecelerini ise 1'er kez on ikinci ve on dördüncü sıralarda tamamlayarak yaşadı.

        EN KÖTÜ SEZON

        Trabzonspor, Süper Lig tarihindeki en kötü sezonunu 2001-2002'de geçirdi. 18 takımın yer aldığı ligde Karadeniz ekibi, sezonu küme düşme hattının yalnızca 3 puan üzerinde 14. sırada tamamladı.

        RİZESPOR'DA HEDEF 3 PUAN

        Bu sezon da benzer bir dönemin eşiğinde olan Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Taraftarı önünde çıkacağı bu kritik karşılaşmada alınacak 3 puan, bordo-mavililer için hem moral hem de rahat bir nefes alma adına hayati öneme sahip yer alıyor.

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