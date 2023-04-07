İHA

Ligde oynadığı son 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer, deprem felaketi sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK müsabakasından ise hükmen 3 puanın sahibi olmuştu. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında yarın Kasımpaşa’nın konuğu olacak. Saat 20.30’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakayı Burak Şeker yönetecek. Şeker'in yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Ergin Gözütok yapacak.

HEDEFLERİNDEN BİR BİR UZAKLAŞTI Şampiyon olarak kapattığı sezonun ardından 2022-2023 sezonuna Süper Kupa ile başlayan Trabzonspor, ilerleyen süreçte ise hedeflerinden bir bir uzaklaştı. Bordo-mavililer, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuyla başladığı Avrupa macerasında önce UEFA Avrupa Ligi'ne ve ardından da UEFA Konferans Ligi'ne geriledi, daha sonra ise Avrupa'ya veda etti.

Spor Toto Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 19 puan gerisinde kalan bordo-mavililerin, sezonun telafisi olarak gördüğü Ziraat Türkiye Kupası macerası da MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 yenilerek son buldu.

DEPLASMAN MAÇLARINDA KIRILMALAR YAŞADI Karadeniz ekibi; Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı deplasman maçlarında büyük kırılmalar yaşadı. Bu sezon 19 deplasman maçında biri hükmen olmak üzere 5 maç kazandı. Ligde ise dış sahadaki 12 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti.

Deplasmanda 14 puanı hanesine yazdırırken, 22 puan da kaybetti. Karadeniz ekibi, ligden çekilen Gaziantep FK maçında hanesine 3 puan yazdırırken, söz konusu mücadele öncesi deplasmanda oynadığı 6 maçı ise kazanamadı. Beşiktaş ve Ankaragücü ile berabere kalan Trabzonspor, Karagümrük’e 4-1, Corendon Alanyaspor’a 5-0, Hatayspor’a ve Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu.

KÖTÜ GİDİŞİ DURDURMAK İSTİYOR Bordo-mavililer, Kasımpaşa deplasmanında kötü gidişatını durdurmayı hedefliyor. Yaşanan, teknik adam değişikliklerinin ardından Futbolcu İzleme Komitesi Koordinatörü Teknik Direktör İhsan Derelioğlu yönetiminde Kasımpaşa karşısına çıkacak olan Karadeniz ekibi, deplasmanda oynayacağı müsabakayı kazanmak istiyor. Yaşanan sancılı süreç nedeniyle tamamen sahaya odaklanan Trabzonspor’da göreve gelen yeni yönetim kurulu saha sonuçlarını bir an önce toparlayacak hamleleri hayata geçirmeye çalışıyor. Teknik adam konusunda görüşmelerini sürdüren Karadeniz ekibinde Sergen Yalçın ve diğer alternatif isimler de değerlendiriliyor.

TAKIM YİNE İHSAN DERELİOĞLU'NA EMANET 2020-2021 sezonunda Eddie Newton’un ayrılmasından sonra Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda oynanan Alanyaspor maçına takımı İhsan Derelioğlu hazırlamış ve bordo-mavililer sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmış. Bu karşılaşma sonrası Derelioğlu, takımı Abdullah Avcı’ya teslim etmişti.

KASIMPAŞA İLE 28. RANDEVU Kasımpaşa, Trabzonspor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 27 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 6 defa sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 13 kez galip gelen taraf oldu. 8 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa’nın 33 golüne, Trabzonspor 47 golle karşılık verdi.



İki takım son olarak 10 Ekim 2022 tarihinde sezonun 9. haftasında Trabzon’da karşılaşırken, mücadelede gol sesi çıkmadı.

Öte yandan Kasımpaşa’da sakatlığı bulunan Sadık Çiftpınar’ın haricinde Trabzonspor karşısında eksik oyuncu bulunmuyor.

KEMAL ÖZDEŞ'İN 3. DÖNEMİNDEKİ İLK MAÇI Kasımpaşa’da Selçuk İnan’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Kemal Özdeş getirilmişti. Özdeş, Trabzonspor mücadelesiyle lacivert-beyazlıların başında 3. dönemindeki ilk maçına çıkacak. Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa’yla Trabzonspor’a 5 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Özdeş’in 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 de beraberliği bulunuyor.

BURAK ŞEKER DÜDÜK ÇALACAK Kasımpaşa - Trabzonspor maçını hakem Burak Şeker yönetecek. Şeker’in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

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