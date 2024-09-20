Trabzonspor-Kayserispor maçının VAR kayıtları açıklandı

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TFF, Süper Lig’in ertelenen 3. haftasında oynanan Trabzonspor - Kayserispor maçının Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan pozisyon ve alınan karar şöyle:

"Trabzonspor - Kayserispor müsabakasının 5. dakikasında Cardoso'nun ceza sahası içinde rakibinin müdahalesinin ardından yerde kaldığı pozisyonda VAR, hakem Mehmet Türkmen'i potansiyel penaltı için kenara çağırdı. Pozisyonu izleyen hakem Türkmen, penaltı noktasını gösterdi."