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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Kayserispor maçına hazır! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor Kayserispor maçına hazır!

        Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Bordo-mavililer bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 21:36 Güncelleme: 18.09.2024 - 21:36
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        Trabzonspor Kayserispor maçına hazır!
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de sahasında Bellona Kayserispor ile yapacağı 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.

        Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

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