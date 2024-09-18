Trabzonspor Kayserispor maçına hazır!
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Bordo-mavililer bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Giriş: 18.09.2024 - 21:36 Güncelleme: 18.09.2024 - 21:36
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de sahasında Bellona Kayserispor ile yapacağı 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ