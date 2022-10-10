2 maçtır kazanan iki takımdan Trabzonspor puanını 17 yaparken, Kasımpaşa ise 13 puana yükseldi.

45. dakikada Hamsik'in pasında savunmanın arkasında topla buluşan Trezeguet, kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kaldı. Açıyı daraltan Ertuğrul'un müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

81. dakikada Bardhi'in sağ taraftan kullandığı serbest atışta, savunmadan dönen topu Trezeguet tamamlamak istedi ancak kaleci Ertuğrul Taşkıran, yatarak topu kontrol etti.

Trabzonspor, bu sezon ikinci kez bir maçta gol atma başarısı gösteremedi.