Trabzonspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.
Mücadele başladığı gibi golsüz sonra erdi.
2 maçtır kazanan iki takımdan Trabzonspor puanını 17 yaparken, Kasımpaşa ise 13 puana yükseldi.
Trabzonspor gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.
İLK YARI
20. dakikada Trezeguet'in soldan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Bakasetas'ın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.
29. dakikada Eysseric'in kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır sağ köşesine gelen topu yatarak kornere çeldi.
45. dakikada Hamsik'in pasında savunmanın arkasında topla buluşan Trezeguet, kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kaldı. Açıyı daraltan Ertuğrul'un müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
İKİNCİ YARI
57. dakikada Djaninj'in soldan yerden pasında Yusuf Yazıcı, topu Hamsik'e çıkardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu çeldi.
58. dakikada Fall'ın derinlemesine pasında, kaleci Uğurcan Çakır orta alanın yakınına kadar çıkıp Bahoken'den önce davranarak tehlikeyi önledi.
79. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı sağ çaprazında Gomez'in şutunda top üsten auta gitti.
81. dakikada Bardhi'in sağ taraftan kullandığı serbest atışta, savunmadan dönen topu Trezeguet tamamlamak istedi ancak kaleci Ertuğrul Taşkıran, yatarak topu kontrol etti.
Karşılaşma golsüz sona erdi.
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Hüseyin Göçek, Ekrem Kan, Erdem Bayık
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra (Dk. 74 Bardhi), Hugo, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 46 Djaniny), Hamsik (Dk. 60 Umut Bozok), Bakasetas, Yusuf Yazıcı (Dk. 60 Gbamin), Trezeguet, Gomez (Dk. 82 Abdülkadir Ömür)
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ouannes, Mickael Tirpan, Fall (Dk. 88 Tunay Torun), Hajradinovic (Dk. 70 Aytaç Kara), Eysseric (Dk. 78 Yunus Mallı), Celina (Dk. 88 Ahmet Emin Engin), Bahoken
Sarı kartlar: Dk. 51 Bakasetas (Trabzonspor) Dk. 53 Mickael Tirpan, Dk. 67 Eysseric, Dk. 90+4 Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa)
Evinde bu sezon ikinci kez gol atamadı
Trabzonspor, bu sezon ikinci kez bir maçta gol atma başarısı gösteremedi.
Bordo-mavililer, sahasında ligin 4. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaşmalarında sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.
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