Trabzonspor- Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Trabzonspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Fatih Tekke yönetiminde ilk çıktığı Başakşehir maçını 3-0 kazanan bordo mavililer, taraftarı önünde Göztepe'yi yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Futbolseverler kritik mücadele öncesinde maç ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Trabzonspor- Göztepe maçı ne zaman ve hangi kanalda?
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Trabzonspor- Göztepe maçına sayılı saatler kaldı. Fatih Tekke yönetimindeki bordo mavililer, ligde oynadığı ilk karşılaşmada Başakşehir karşısında 3-0 galip geldi ve 10. sırada yer aldı. Öte yandan ligde 7 maçtır kazanamayan Göztepe 7. sırada bulundu. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Trabzonspor- Göztepe maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın merak edilen detayları...
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TRABZONSPOR- GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor- Göztepe maçı 29 Mart Cumartesi (bugün) 16.00'da oynanacak.
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TRABZONSPOR- GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Papara Park'ta oynanacak zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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TRABZONSPOR MUHTEMEL 11
Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Mustafa, Mendy, Okay, Visca, Ozan, Zubkov, Sikan
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GÖZTEPE MUHTEMEL 11
Lis, Bokele, Heliton, Furkan, Ogün, Dennis, Victor Hugo, Nazım, Matsuki, Romulo, Juan