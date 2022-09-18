UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa kupalarında 1119 günlük galibiyet hasretini sonlandıran bordo-mavililer, ligde de Gaziantep FK'yi yenerek milli maç nedeniyle verilecek araya moralli bir şekilde girmek istiyor.

Ligde 3 galibiyet,1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 10 puan toplayan Karadeniz ekibi, zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Alexandru Maxim, Stelios Kitsiou ve Papy Djilobodji, Trabzonspor maçında kart görmeleri halinde takımlarının ligin 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.