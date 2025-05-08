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        Haberler Bilgi Spor Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? TS-GS derbi tarihi, saati ve canlı yayın kanalı

        Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de dev derbi!

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 8 maçlık galibiyet hasretini sarı-kırmızılıları yenerek sonlandırmak istiyor. Trabzonspor - Galatasaray derbisini hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği açıklanırken taraftarlar karşılaşmanın günü, saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'lerini merak ediyor. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte TS-GS derbi tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 11:47 Güncelleme: 09.05.2025 - 10:55
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        • 1

          Trabzonspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında kozlarını paylaşacak. Bordo-mavili ekip, Galatasaray karşısında büyük maç hasretine son vermek istiyor. Sarı-kırmızılılar ise deplasmandan galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. Ligde 26 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 83 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Trabzonspor ise 46 puanla 8. sırada yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, TS-GS derbisi hakkında merak edilen detaylar.

        • 2

          TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Trabzonspor - Galatasaray maçı, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

        • 3

          TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Papara Park Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

          Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        • 4

          TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE KANALI

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla TS - GS derbi maçını canlı olarak takip edebilirsiniz.

          https://beinsports.com.tr/

        • 5

          FIRTINA BÜYÜK MAÇ HASRETİNE SON VERMEK İSTİYOR

          Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 8 maçlık galibiyet hasretini sarı-kırmızılıları yenerek sonlandırmak istiyor.

          Bordo-mavililer, 2024 yılının ocak ayından itibaren Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşmalarda istediği sonuçları alamıyor. Karadeniz ekibi, söz konusu takımlara karşı son galibiyetini, 4 Kasım 2023 tarihinde son olarak İstanbul'da Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek almıştı.

          Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde bu özlemini sonlandırmak istiyor. Bu üç takımına karşı 2024 yılını galibiyetsiz geçiren Karadeniz ekibi, 2025 yılında ise bu hasreti uzatmak istemiyor. Bordo-mavililer, bu takımlarla oynadığı son 8 maçta 7 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

        • 6

          Trabzonspor'un, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı son 8 maç ve sonuçları şöyle:

          21 Ocak 2024

          Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 5

          4 Şubat 2024

          Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 0

          17 Mart 2024

          Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3

          15 Eylül 2024

          Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 1

          3 Kasım 2024

          Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3

          16 Aralık 2024

          Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 3

          15 Şubat 2025

          Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 1

          6 Nisan 2025

          Fenerbahçe: 4 - Trabzonspor: 1

        • 7
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