Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de derbi heyecanı!
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 8 maçlık galibiyet hasretini sarı-kırmızılıları yenerek sonlandırmak istiyor. Trabzonspor - Galatasaray derbisini hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği açıklanırken taraftarlar karşılaşmanın günü, saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'lerini merak ediyor. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte TS-GS derbi tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgiler...
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Trabzonspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında kozlarını paylaşacak. Bordo-mavili ekip, Galatasaray karşısında büyük maç hasretine son vermek istiyor. Sarı-kırmızılılar ise deplasmandan galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. Ligde 26 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 83 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Trabzonspor ise 46 puanla 8. sırada yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, TS-GS derbisi hakkında merak edilen detaylar.
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TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor - Galatasaray maçı, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
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TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Papara Park Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
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TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE KANALI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla TS - GS derbi maçını canlı olarak takip edebilirsiniz.
https://beinsports.com.tr/
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FIRTINA BÜYÜK MAÇ HASRETİNE SON VERMEK İSTİYOR
Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 8 maçlık galibiyet hasretini sarı-kırmızılıları yenerek sonlandırmak istiyor.
Bordo-mavililer, 2024 yılının ocak ayından itibaren Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşmalarda istediği sonuçları alamıyor. Karadeniz ekibi, söz konusu takımlara karşı son galibiyetini, 4 Kasım 2023 tarihinde son olarak İstanbul'da Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek almıştı.
Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde bu özlemini sonlandırmak istiyor. Bu üç takımına karşı 2024 yılını galibiyetsiz geçiren Karadeniz ekibi, 2025 yılında ise bu hasreti uzatmak istemiyor. Bordo-mavililer, bu takımlarla oynadığı son 8 maçta 7 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.
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Trabzonspor'un, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı son 8 maç ve sonuçları şöyle:
21 Ocak 2024
Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 5
4 Şubat 2024
Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 0
17 Mart 2024
Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3
15 Eylül 2024
Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 1
3 Kasım 2024
Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3
16 Aralık 2024
Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 3
15 Şubat 2025
Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 1
6 Nisan 2025
Fenerbahçe: 4 - Trabzonspor: 1
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