Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü!
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 28.10.2025 - 20:51 Güncelleme: 28.10.2025 - 20:51
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalıştı.
Bordo-mavililer, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sürdürecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ