Trabzonspor, Fenerbahçe mesaisine başladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Süper Lig’in 30’uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, aerobik koşunun ardından dinamik ve teknik ısınma gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın 12.30’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.