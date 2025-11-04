Trabzonspor'dan Stefan Savic açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşmış ve bu mücadelede Stefan Savic sakatlanarak oyuna devam edememişti.

Bordo-mavili kulüp, Karadağlı stoperin son durumuyla ilgili açıklama yayınladı.

Yapılan paylaşımda, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 11. haftasında oynadığımız Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic’in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

SAVIC 2 HAFTA YOK

Deneyimli stoperin yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı ve milli ara sonrası oynamaya hazır durumda olması beklendiği öğrenildi.