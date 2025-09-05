Habertürk
        Trabzonspor'dan Muçi hamlesi: Anlaşma sağlandı!

        Trabzonspor'dan Muçi hamlesi: Anlaşma sağlandı!

        Beşiktaş ve Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bir yıl kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Gözler Muçi'nin kararına çevrildi.

        Giriş: 05.09.2025 - 16:53 Güncelleme: 05.09.2025 - 16:54
        • 1

          Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.

        • 2

          Bordo-mavililer, Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi ile ilgileniyor.

        • 3

          Beşiktaş ve Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bir yıl kiralanması konusunda anlaşma sağladı.

        • 4

          Bordo-mavililer, Arnavut futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Gözler Muçi'nin kararına çevrildi.

        • 5

          24 yaşındaki Ernest Muçi, bu sezon Beşiktaş'ta 6 maçta süre buldu.

        • 6

          Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Ernest Muçi'nin, Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

