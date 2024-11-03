Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi koreografi!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor maç öncesinde Cumhuriyet koreografisi yaptı.
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Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği maçta Cumhuriyet Bayramı için bir koreografi yaptı.
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Trabzonsporlu taraftarlar, maç öncesi koreografide Cumhuriyet Bayramı için Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetinin yer aldığı görselle birlikte "İlelebet izinde, ilelebet Cumhuriyet" pankartı açtı.
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Bordo-mavili taraftarlar, Trabzon ve Trabzonspor'un sembol isimlerinin yer aldığı diğer koreografide şu ifadeleri kullandı:
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"Bu yol umudun, cesaretin yolu, daima onurlu, daima gururlu."
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