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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi koreografi! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi koreografi!

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor maç öncesinde Cumhuriyet koreografisi yaptı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.11.2024 - 19:46 Güncelleme: 03.11.2024 - 19:46
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          Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği maçta Cumhuriyet Bayramı için bir koreografi yaptı.

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          Trabzonsporlu taraftarlar, maç öncesi koreografide Cumhuriyet Bayramı için Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetinin yer aldığı görselle birlikte "İlelebet izinde, ilelebet Cumhuriyet" pankartı açtı.

        • 3

          Bordo-mavili taraftarlar, Trabzon ve Trabzonspor'un sembol isimlerinin yer aldığı diğer koreografide şu ifadeleri kullandı:

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          "Bu yol umudun, cesaretin yolu, daima onurlu, daima gururlu."

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