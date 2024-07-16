Trabzonspor'da Thomas Meunier sözleşmesini feshetti!

REKLAM advertisement1

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da şok bir ayrılık yaşandı.

Bordo-mavili ekibin geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Thomas Meunier kulübe gönderdiği elektronik posta ile sözleşmesini sonlandırdığını duyurdu.

Trabzonspor ise Belçikalı futbolcunun haksız fesih yaptığını belirterek oyuncuya ve gideceği kulübe dava açılacağını açıkladı.

Meunier'nin menajerinin Fransa'dan kulüplerle temas halinde olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz sezon bordo mavili forma ile 19 maça çıkan 32 yaşındaki Meunier; 1 gol atmış, 7 golün de pasını vermişti. TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA Trabzonspor, sözleşmesini tek taraflı fesheden Thomas Meunier hakkında yasal işlem başlatıldığını sosyal medya hesabından da duyurdu. İşte o açıklama: Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier arasındaki 07.02.2024 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, Thomas Andre Meunier tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. Futbolcu tarafından yapılan fesih işlemine ilişkin olarak, başta Thomas Andre Meunier olmak üzere ilgili tüm taraflara yönelik yasal süreçler başlatılmıştır. https://x.com/TSKurumsal/status/1813211693528334651