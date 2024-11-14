Trabzonspor'da gündem orta saha!

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Şenol Güneş, orta saha transferi için oyuncu izlemeye gidecek.

REKLAM advertisement1 Düzenlediği basın toplantısında Gürcistan-Ukrayna maçını yerinde izleyeceğini açıklayan Şenol Güneş'in kimi takip edeceği belli oldu. HT Spor'dan Onur Nizamoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor'un sezon başında da gündemine gelen Mykola Shaparenko, bu dönemde de Karadeniz ekibinin hedefindeki isim oldu.

REKLAM Bordo-mavililer, yüksek maliyeti nedeniyle yaz aylarında transferi gerçekleşmeyen Dynamo Kiev'li futbolcu için bu sefer tüm şartlarını zorlayacak. Öte yandan Şenol Güneş'in sadece Shaparenko'yu değil Gürcistan Milli Takımı'nın on numarası Otar Kiteishvili'yi de takip edeceği öğrenildi.

Yaz transfer döneminde Trabzonspor'un gündeminde olan Burnley'in orta sahası Josh Brownhill de Şenol Güneş'in listesindeki isimlerden biri.

Tecrübeli ismin Burnley ile olan sözleşmesi 5 ay sonra sona erecek.