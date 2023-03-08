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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu için sürpriz iddia!

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'da başkanlıktan istifa eden Ahmet Ağaoğlu'nun geri dönebileceği iddia ediliyor. İşte detaylar...

Giriş: 08.03.2023 - 12:59 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu için sürpriz iddia!
HABERTURK.COM

Trabzonspor'da başkanlıktan istifa eden Ahmet Ağaoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ağaoğlu'nun bordo-mavili kulübün seçimi öncesinde sürpriz yapabileceği ortaya çıktı.

TRT Spor'un haberine göre, Taraftarların ve camiadaki önemli isimlerin "Geri dön, aday ol" baskısı üzerine , Ahmet Ağaoğlu'nun yeniden aday olabileceği ortaya çıktı.

Ahmet Ağaoğlu bu baskılar sonrasında yeniden aday olmaya karar verdi. Ağaoğlu'nun bu kararını kısa bir süre içerisinde açıklayacağı vurgulandı.

Ahmet Ağaoğlu başkanlığa aday olması durumunda kulübün mevcut asbaşkanı Ertuğrul Doğan ile seçimde rakip olacak.

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