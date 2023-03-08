TRT Spor'un haberine göre, Taraftarların ve camiadaki önemli isimlerin "Geri dön, aday ol" baskısı üzerine , Ahmet Ağaoğlu'nun yeniden aday olabileceği ortaya çıktı.

Trabzonspor'da başkanlıktan istifa eden Ahmet Ağaoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ahmet Ağaoğlu başkanlığa aday olması durumunda kulübün mevcut asbaşkanı Ertuğrul Doğan ile seçimde rakip olacak.

Ahmet Ağaoğlu bu baskılar sonrasında yeniden aday olmaya karar verdi. Ağaoğlu'nun bu kararını kısa bir süre içerisinde açıklayacağı vurgulandı.