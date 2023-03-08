Trabzonspor'da başkanlıktan istifa eden Ahmet Ağaoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Ağaoğlu'nun bordo-mavili kulübün seçimi öncesinde sürpriz yapabileceği ortaya çıktı.
TRT Spor'un haberine göre, Taraftarların ve camiadaki önemli isimlerin "Geri dön, aday ol" baskısı üzerine , Ahmet Ağaoğlu'nun yeniden aday olabileceği ortaya çıktı.
Ahmet Ağaoğlu bu baskılar sonrasında yeniden aday olmaya karar verdi. Ağaoğlu'nun bu kararını kısa bir süre içerisinde açıklayacağı vurgulandı.
Ahmet Ağaoğlu başkanlığa aday olması durumunda kulübün mevcut asbaşkanı Ertuğrul Doğan ile seçimde rakip olacak.