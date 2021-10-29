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TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Berat, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Gervinho, Djaniny

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Fabricio, Holmen, Selim Ay, Cemali, Sabo, Djokovic, Boldrin, Bolasie, Aminu, Pohjanpalo

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

STAT: Medical Park Stadı

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

Süper Lig lideri Trabzonspor, 11. haftanın açılış maçında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Ligin 10. haftası sonunda 24 puanla ilk sırada yer alan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor.

41. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 40 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verebildi.