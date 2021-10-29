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Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'deki Karadeniz derbisinde Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor. 24 puanlı Trabzonspor, rakibi karşısında kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor

29.10.2021 - 18:51 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı CANLI YAYIN

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TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Berat, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Gervinho, Djaniny
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Fabricio, Holmen, Selim Ay, Cemali, Sabo, Djokovic, Boldrin, Bolasie, Aminu, Pohjanpalo
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

STAT: Medical Park Stadı
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1

Süper Lig lideri Trabzonspor, 11. haftanın açılış maçında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Ligin 10. haftası sonunda 24 puanla ilk sırada yer alan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor.

41. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 40 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verebildi.

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