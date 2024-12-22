Trabzonspor, Bodrum FK'yı ağırlayacak
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, Ozan Ergün yönetecek. Ligin son 7 haftasında 4 puan toplayan bordo-mavililer, Bodrum FK'yı yenerek kötü gidişatını sonlandırmak istiyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, Ozan Ergün yönetecek.
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Ligin son 7 haftasında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak 4 puan toplayan bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yı yenerek kötü gidişatını sonlandırmak istiyor.
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Trabzonspor, ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 16 puanla 15. sırada yer alıyor. Sipay Bodrum FK ise 4 galibiyet, 2 beraberlik, 9 yenilgi sonucunda hanesine yazdırdığı 14 puanla 17. sırada bulunuyor.
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Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov, Edin Visca ve Denis Draguş ile kart cezalısı Serdar Saatçi maçta forma giyemeyecek.
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MUHTEMEL 11: Uğurcan, Pedro, Ali Şahin, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Cihan, Cham, Nwakaeme, Banza