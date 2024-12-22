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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Bodrum FK'yı ağırlayacak - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, Bodrum FK'yı ağırlayacak

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, Ozan Ergün yönetecek. Ligin son 7 haftasında 4 puan toplayan bordo-mavililer, Bodrum FK'yı yenerek kötü gidişatını sonlandırmak istiyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.12.2024 - 10:19 Güncelleme: 22.12.2024 - 10:19
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        • 1

          Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, Ozan Ergün yönetecek.

        • 2

          Ligin son 7 haftasında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak 4 puan toplayan bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yı yenerek kötü gidişatını sonlandırmak istiyor.

        • 3

          Trabzonspor, ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 16 puanla 15. sırada yer alıyor. Sipay Bodrum FK ise 4 galibiyet, 2 beraberlik, 9 yenilgi sonucunda hanesine yazdırdığı 14 puanla 17. sırada bulunuyor.

        • 4

          Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov, Edin Visca ve Denis Draguş ile kart cezalısı Serdar Saatçi maçta forma giyemeyecek.

        • 5

          MUHTEMEL 11: Uğurcan, Pedro, Ali Şahin, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Cihan, Cham, Nwakaeme, Banza

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