Trabzonspor - Beşiktaş: 3-0 (MAÇ SONUCU)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki dev buluşmada Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park'ta kozlarını paylaştı. Ev sahibi Trabzonspor, ezeli rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

Üst üste 2. galibiyetini alan bordo-mavililere üç puanı getiren golleri 29'da yeni transfer Onuachu, 41'de Bakasetas ve 62'de Visca kaydetti.

Trabzonspor 5 maç sonunda puanını 9'a çıkarırken, bu sezon resmi maçlarda ilk yenilgisini alan Beşiktaş ise 4 maç sonunda 7 puanda kaldı.

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BEŞİKTAŞ'IN HASRETİ 6 MAÇA ÇIKTI!

Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile ligde oynadığı son 6 müsabakayı kazanamadı.

Bordo-mavili takımı son olarak 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, rakibiyle daha sonra yaptığı 6 mücadelede 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.