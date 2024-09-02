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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Şenol Güneş açıklaması - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Şenol Güneş açıklaması

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulüpteki teknik direktör arayışları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş'le görüştüklerini belirten Doğan, listelerinde başka adayların da olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 20:57 Güncelleme: 02.09.2024 - 20:57
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        Ertuğrul Doğan'dan Şenol Güneş açıklaması
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        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Şenol Güneş ile İstanbul’da bir araya geldi.

        Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da başkan Doğan, Şenol Güneş'le bir süre görüştü.

        Görüşmenin ardından A Spor'a konuk olan Doğan, Trabzonspor'un yeni teknik direktör adaylarıyla görüştüğünü ifade ederek, "Şenol Güneş de Fatih Tekke de Hüseyin Çimşir de Trabzonspor için çok önemli." dedi.

        "BAŞKA HOCALARLA DA GÖRÜŞÜYORUZ"

        Yeni teknik direktör için görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Doğan, "Başka hocalarla da görüşüyoruz." bilgisini verdi.

        "Bir an önce Trabzonspor'u bu stresli ortamdan uzaklaştıracak bir teknik direktörle anlaşmak istiyoruz." diye konuşan Doğan, perşembe gününe kadar yerli ya da yabancı bir teknik direktörle anlaşmayı hedeflediklerini söyledi.

        Bordo-mavili kulüp, geçen cumartesi günü teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırmıştı.

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