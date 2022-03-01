STAT: Medical Park Stadı

HAKEM: Atilla Karaoğlan

SAAT: 20.30

YAYIN: A Spor

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Berat, Bakasetas, Visca, Kouassi, Djaniny

YEDEKLER: Arda, Bruno Peres, Ahmetcan, Abdülkadir, Yusuf, Yunus, Murat Cem, Nwakaeme, Cornelius, Fode Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

ANTALYASPOR: Diogo Sousa, Naldo, Doğukan, Güray, Kudriashov, Mehmedi, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin

YEDEKLER: Ataberk, Floranus, Nuri, Haji, Ghacha, Gökdeniz, Sinan, D. Nelik, Hakan, Veysel.

TEKNİK SORUMLU: Alfons Groenendijk

Ligde 66 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 17 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da rakibini yenerek yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor, bu sezon ligde tek yenilgisini Antalyaspor karşısında yaşadı. Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyeti olan Karadeniz ekibi, bu yenilgisini 2-1'lik sonuçla deplasmanda Antalyaspor önünde aldı.

Trabzonspor, bu sezon kupada 3. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Beypiliç Boluspor'u 1-0, son 16 turunda deplasmanda Altaş Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.