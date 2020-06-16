DHA

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a geldi.

TK3261 sefer sayılı uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na gelen bordo mavilileri taraftarları karşıladı. Takımlarını karşılamaya gelen taraftarlara polis ekipleri sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Polis eşliğinde Sabiha Gökçen'den ayrılan takım, konaklayacakları otele gitti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında bordo-mavililerin maske kuralına uydukları görüntülendi.

OTEL ÖNÜNDE KARŞILAMA

Trabzonspor, maç için kampa gireceği otele yerleşti.

Trabzon Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşan bordo mavili kafile, takım otobüsü ile birlikte konaklayacağı otele geldi. Ataşehir'de bulunan otele saat 22.00'de ulaşan bordo mavili kafileyi taraftarlar karşıladı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, çevik kuvvet ve spor şube ekipleri yoğun önlemler alarak bordo mavili kafileye otele kadar eşlik ederken, bordo mavili taraftarlar oyunculara ulaşıp fotoğraf çektirmek ve imza almak için yoğun çaba sarfetti.

Öte yandan otel girişinde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Her şey çok güzel, bizi çok iyi karşıladılar" dedi.