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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Trabzonspor: 3 - Konyaspor: 2 | MAÇ SONUCU - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor: 3 - Konyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırladı. 5 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı ve bu sezon ligde ilk galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.09.2024 - 15:02 Güncelleme: 29.09.2024 - 18:28
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        Fırtına galibiyetle tanıştı!
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        Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi bordo-mavililer 3-2 kazandı.

        Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Edin Visca, 45+4 ve 54. dakikalarda ise Simon Banza kaydetti. Konuk takımın golleri ise ise 24. dakikada Adil Demirbağ ve 90'da Hamidou Keyta'dan geldi.

        Bu sonucun ardından Trabzonspor ilk galibiyetini aldı ve 8 puana yükseldi. 3 maç sonra kaybeden Konyaspor ise 8 puanda kaldı.

        Ligin 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.

        UMUT NAYİR PENALTI KAÇIRDI

        Yeşil-beyazlılar 80. dakikada penaltı kazanırken, topun başına geçen Umut Nayir meşin yuvarlağı direğe nişanladı.

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        VISCA 2 MAÇ SONRA SAHADA!

        Trabzonspor'da kırmızı kart cezası sona eren Edin Visca, 2 maç aradan sonra tekrar 11'deki yerini aldı. Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Boşnak futbolcu, Bellona Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında takımdaki yerini alamadı.

        Trabzonsporlu taraftarlar, ligin ilk 5 maçından beraberle ayrılan takımlarının karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar gözlendi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5. dakikada Ozan Tufan'ın pasında kale sahasına yakında yerden Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Slowik'de kaldı.

        16. dakikada Bardhi'nin kullandığı faul atışı savunmadan döndü. Ceza yayı üzerinde topu önüne alan Vısca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Slowik'in sağından ağlarla buluştu. 1-0

        25. dakikada Bazoer'in arka direğe yerden gönderdiği topu iyi takip eden Ali Demirbağ, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluşturdu. 1-1

        43. dakikada Kramer'in pasında ceza sahası dışından Pedrinho'nun vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        45+2. dakikada kullanılan korner atışında Banza'nın kafa vuruşunda Blaz Kramer'in eline çarpan top sonrası oyun devam etti. Ardından VAR tavsiyesiyle hakem Halil Umut Meler pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.

        45+4. dakikada penaltıda topun başına geçen Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

        54. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrasında Konyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı ceza sahası içi sağ tarafında topu önüne bulan Banza çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

        72. dakikada gönderilen uzun topla ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Slowik'den döndü.

        77. dakikada Denswil'in ceza sahası içinde Kramer'in ayağına basması sonucu hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı.

        88. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

        90. dakikada Trabzonspor'un savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içi sol tarafında alan Pedrinho'nun pasında kale önünde bulunan Keyta düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

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