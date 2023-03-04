Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor evinde Ümraniyespor'u konuk etti. İstanbul temsilcisi Ümraniyespor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk golü 51. dakikada Ümraniyespor forması giyen Sekidika'dan gelirken ikinci gol ise 65. dakikada yine Ümraniyespor forması giyen Umut Nayir'den geldi.

Trabzonspor'un tek golü 82. dakikada Yusuf Yazıcıdan geldi.

Bordo-mavililer 38 puanda kalırken, Ümraniyespor ise puanını 18 yaptı.

Trabzonspor'da Vitor Hugo, cezalı Lazar Markovic ile sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Bakasetas forma giyemedi.