Trabzon’da acılı aile isyan etti!

HABERTURK.COM

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi’nde 15 Mayıs 2021 tarihinde evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 29 yaşındaki Furkan Öztürk öldü, kardeşi Gürkan Öztürk yaralandı. Olayla ilgili Bedrettin A. tutuklanıp yargılanmaya başlandı. Ancak Öztürk ailesi, sanığın yakınlarının şikayetten vazgeçmeleri için kendilerini taciz ve tehdit ettiğini, araçlarını kurşunladığını öne sürdü. Aile, bugün Trabzon Valiliği önünde eylem yaptı. Baba Harun Öztürk, oğlunun öldürüldüğü zaman hastane önünde aynı kişiler tarafından darp edildiğini ifade ederek şikayetçi olduğunu ve mahkeme görüldüğünü belirtti.

Öztürk, “Taraflar mahkemeye geldi. Duruşma esnasında taciz ettiler bizi. Salonun önüne geldi bana yumruk atmaya çalıştılar. Sonra orada arbede çıktı. Karakola gidip şikayetçi oldular. Ben de şikayetçi oldum. Gece saatlerinde de gelip arabamızı site otoparkında kurşunladılar. 6 defa ateş ettiler ve tamamı arabaya isabet etti. Biz de o sırada evdeydik. Şikayetçi olduk” dedi. Saldırganlar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını isteyen aile üyeleri, “Adalet istiyoruz. Bunların arkasında başka güçler var. Yüreğimiz yandı. Mağdur olan biziz halen mağduriyet yaşıyoruz. Ellerini sallaya sallaya küçük kardeşine, yeğenine ve babaya darp edip halen mahkeme gününü beklemekteler. Biz bunların tutuklanmasını istiyoruz” dediler.

Öte yandan aracın kurşunlanmasının ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.