Sıra dışı servisiyle fenomen oldu

DHA

Trabzon'un Sürmene ilçesinde özel bir firmaya ait çay fabrikasında çalışan Coşkun Çınar, sıra dışı servisiyle dikkat çekiyor.

DHA'nın haberine göre Çınar, kemençe eşliğinde horon tepip çay dağıtıyor. Günde 50 bardaktan fazla çay içen ve boyunu aşan özel yapım bardaktan içtiği çay ile dikkatleri üzerine toplayan Çınar, görüntüleri ile de sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

'GÜNDE 50 BARDAK ÇAY İÇERİM'

Çayın kendisi için tutku olduğunu belirten Coşkun Çınar, "Günde 50 bardak çay içerim. Kemençe sesini duyduğum zaman zaten bana bir şeyler oluyor. İçimde fıkır fıkır bir şeyler kaynıyor. Çaya tat veren insanım. İnsanları horonla karşılamak ve eğlendirmek hoşuma gidiyor. Çay, bu yörede olmazsa olmaz. Fakat tam bir çay tiryakisiyim. Çay, insana mutluluk veriyor. Hem çay içip mutlu oluyorum hem de kemençe ve horonla enerji doluyorum. Enerjimi çaydan alıyorum. Çay içtiğim zaman fıkır fıkır oluyorum" dedi.

'ELİMDEN ÇAY İÇMEK İSTİYORLAR'

Eğlenmeyi sevindiğini söyleyen Çınar, "Fabrikanın önünde çay bardağı maketleri var. Onlara çay dolduruyorum ve o büyük bardaklarla çay içiyorum. Sosyal medyada paylaştığım videolarım var. Çok fazla izleniyorlar. İnsanlar, o videoları çok beğeniyor. Yurt dışından birçok insan, sosyal medyadan görüp beni ziyaret ediyor. Benim elimden çay içmek istiyor. Gelip, benimle horon oynuyor. Çok güzel bir duygu" diye konuştu.

'KENDİSİNE HAYRAN KALDIK'

Sosyal medyadan izlediği Coşkun Çınar'ı görmeye geldiğini söyleyen İranlı turist Naide Rail, "Sosyal medyada gördük. Çok eğlenceli geldi, ziyaret etmek istedik. Geldik, çok eğlendik. Türk çayını, Karadeniz çayını çok seviyoruz zaten. Burada da horonlarla karşılandık. Kendisine hayran kaldık" ifadelerini kullandı.

Bölgeye gezmeye gelen Sahare Khalil ise "Coşkun Bey'i sosyal medyada gördük, gelmeyi çok istiyorduk. Geldik ve çok eğlendik. Çok güleç ve eğlenceli biri. Bir yere gittiğim zaman, yöresel adetlerle ile karşılaştığımda çok iyi oluyor" dedi.