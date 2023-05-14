Trabzon Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Trabzon Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Trabzon başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Trabzon Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Trabzon seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Trabzon Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Trabzon Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.71 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:33 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 89.6 oldu. Trabzon Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 307.464 oyla yüzde 65.71 - Kemal Kılıçdaroğlu: 131.160 oyla yüzde 28.03 - Sinan Oğan: 27.301 oyla yüzde 5.83 - Muharrem İnce: 1.986 oyla yüzde 0.42 aldı. Trabzon 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 307.464 oyla yüzde 65.71Kemal Kılıçdaroğlu: 131.160 oyla yüzde 28.03Sinan Oğan: 27.301 oyla yüzde 5.83Muharrem İnce: 1.986 oyla yüzde 0.42

Trabzon Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.36 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:33 itibarıyla yüzde 75.1 oranında açıldı. 2023 Trabzon milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 248.481 oyla yüzde 66.07 - Millet İttifakı: 110.823 oyla yüzde 29.47 - Ata İttifakı: 7.042 oyla yüzde 1.87 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.763 oyla yüzde 0.47 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 435 oyla yüzde 0.12 aldı. Saat 21:33 itibarıyla 2023 Trabzon milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 248.481 oyla yüzde 66.07Millet İttifakı: 110.823 oyla yüzde 29.47Ata İttifakı: 7.042 oyla yüzde 1.87Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.763 oyla yüzde 0.47Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 435 oyla yüzde 0.12AK Parti: 184.113 oyla yüzde 48.96CHP: 64.753 oyla yüzde 17.22İYİ Parti: 46.070 oyla yüzde 12.25MHP: 41.784 oyla yüzde 11.11YENİDEN REFAH: 16.866 oyla yüzde 4.48ZP: 5.838 oyla yüzde 1.55BBP: 5.718 oyla yüzde 1.52MEMLEKET: 2.905 oyla yüzde 0.77AP: 1.204 oyla yüzde 0.32YEŞİL SOL: 965 oyla yüzde 0.26TİP: 798 oyla yüzde 0.21HAKPAR: 422 oyla yüzde 0.11MP: 330 oyla yüzde 0.09HKP: 253 oyla yüzde 0.07TKP: 203 oyla yüzde 0.05SOL PARTI: 172 oyla yüzde 0.05YP: 87 oyla yüzde 0.02TKH: 60 oyla yüzde 0.02ANAP: 0 oyla yüzde 0.00GENÇ: 0 oyla yüzde 0.00MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00GBP: 0 oyla yüzde 0.00