Trabzon'da selin bilançosu: 1 ölü, 121 iş yeri, 25 konut ve 125 dekar arazide hasar

332 İHBAR SONUÇLANDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezi ve kaymakamlıklarda oluşturulan ilçe AFAD merkezinde gelen 332 ihbarın en kısa süre içinde değerlendirilerek sonuçlandırıldığı belirtilen açıklamada, "Sürmene ve Araklı ilçelerinde 44 noktada 1749 abonenin kesintisi giderilmiş olup 4 kilometre fiber hat yenilenmiştir, 15 noktada 568 abone için çalışmalar devam etmektedir. Araklı ilçesinde hasar gören 4 trafo merkezinde tüm arızalar giderilmiş olup enerji verilemeyen mahalle kalmamış, bazı haneler için arıza giderme çalışmalar devam etmektedir. Diğer merkezler çözüme ulaştırılmıştır. Türk Kızılay’ı 3 ikram aracıyla toplamda 600 sıcak çorba, 2180 yemek, 6650 içecek, 6650 ikramlık ve 3100 su dağıtımında bulunmuştur" ifadelerine yer verdi.