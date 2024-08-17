Trabzon'da bahçeye yerleştirilen gelin-damat figürlü korkuluk gülümsetti

Amacının sadece espri ve ilginçlik olduğunu kaydeden Demirtaş, "Çocukluğumuzda bildiğimiz tahta çıtalarla yapılan korkuluklar vardı, onların dışında olsun diye düşündüm. Ne yapabilirim diye düşündüm, insan figürü hayal ettim, onu gerçeğe dönüştürmeye çalıştım. Bahçede çalıştığım zaman araçlarıyla geçenler sanki burada biri varmış gibi korna çalıp gidiyor. Bir anlık fikir sonucu böyle bir şey aklıma geldi uyguladım. Bahçelerde gördüğüm korkuluklardan esinlendim, daha farklı bir şey yapayım dedim ve ortaya böyle bir çalışma çıktı. Sadece espri, komiklik, ilginç olsun diye" diye konuştu.