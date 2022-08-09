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Tozkoparan İskender bitti mi, yeni sezonda ekranlarda olacak mı? Tozkoparan İskender 2. sezon ne zaman?

Haziran ayında sezon finalini yapan Trt 1 ekranlarının sevilen dizisi Tozkoparan İskender'in ne zaman ekranlara döneceği merak konusu oldu. Peki Tozkoporan İskender yeni sezon ne zaman başlıyor?

09.08.2022 - 11:57 | Güncelleme: ABONE OL

  • Tozkoparan İskender dizisinin ne zaman başlayacağı özellikle çoçuklar tarafından merak konusu oldu. Peki son dönemin gözde dizilerinden Tozkoparan İskender yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte detayları...

    TOZKOPORAN İSKENDER HİKAYESİ

    Daha çocuk yaşta rekorlara imza atmış süper kahraman İskender günümüze geliyor. Üstelik yol arkadaşları Salih ve Fikri hocaları ve peşinden ayrılmayan ezeli düşmanı Giovanni ile birlikte.

     

    12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yeteneklere sahip olan kemankeş İskender, 2020 yılından yaşadığı döneme geri dönmez ise tarihin seyri değişecek, Tozkoparanlar yok olacak ve kötüler kazanacak. Fakat İskender’in derdi sadece bu değil. Onu günümüzde de pek çok sorun bekliyor olacak. Bir türlü kontrol etmeyi beceremediği güçleri, sürekli peşinde olan Venedikli okçu Giovanni ve okuldaki baş belası Kasırga takımı. Ve tabi ki tüm bu tehlikelere karşı Mavi Ay takımı İskender’i yalnız bırakmayacak.

     

     

     

     

  • TOZKOPORAN İSKENDER KİMDİR?

    Tozkoparan İskender, okçuluk tarihimizin en büyük Kemankeşi sayılır. İmparatorluğun çeşitli illerinde 10 ayrı rekor kırmış ve bunların hiçbiri daha sonra aşılamamıştır.

    Bunu gören meydan pîrlerinden Yıldırımlı Baba, hayranlıkla “Bu pehlivan toz koparan!” demiş ve lakabı oradan kalmıştır. Olağanüstü kuvvetine ilişkin birçok hikâye anlatılır. Yavuz Sultan Selim’in İran ve Mısır seferlerine katılmıştır.

    İmparatorluğun çeşitli illerinde 10 ayrı rekor kırmış ve bunların hiçbiri daha sonra aşılamamıştır. En uzun rekorunu, gündoğusu havasıyla atılan Arkurı Menzili’nde 1281,5 gezle kırmıştır. Bu 846 metrelik uzaklık, bir dünya rekorudur.

  • TOZKOPORAN İSKENDER OYUNCULARI KİMDİR?

    Dizinin kadrosunda Tozkoparan dizisinden tanıdığımız isimlerin yanı sıra sürpriz oyuncular da var. Dizinin çocuk oyuncuları arasında Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Defne Erşen, Deniz Erayvaz, ve Mert Erdoğdu gibi birbirinden yetenekli isimler bulunuyor.

    Dizide çocuk oyunculara Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Fırat Albayram, Sera Tokdemir, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu, Mehmet Emin Kadıhan ve Suna Selen gibi çok sevilen yetişkin oyuncular eşlik edecek.

     

  • TOZKOPORAN İSKENDER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    5 Haziran 2022 tarihinde sezon finalini yapan Trt 1 ekranlarının sevilen dizisi Tozkoparan İskender'in yeniden ekranlara ne zaman döneceği izleyicileri tarafından merak edilmişti. Ancak dizinin ne zaman başlayacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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