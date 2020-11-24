Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta 'Sefer' karakterini canlandıran oyuncu Toygan Avanoğlu ve eşi Şiva Behrouzfar'ın bebekleri dünyaya geldi.

Dizinin çekimleri için Ordu'da olan Avanoğlu'nun eşi de doğumu aynı şehirde yaptı. İlk çocuklarını kucaklarına alan çiftin Derin adını verdikleri kızlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Toygan Avanoğlu ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Şiva Behrouzfar ile bir buçuk yıl önce nikah masasına oturmuştu.