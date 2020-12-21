TRT 1'in sevilen dizisi Tövbeler Olsun 18. bölüm dün akşam ekrana geldi. Namzet'in mahallesine iyice yerleşen Osman Namzet'e komşu oluyor! Tövbeler Olsun 18. bölümde neler oldu? Tövbeler Olsun 19. bölüm fragmanı izle

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TÖVBELER OLSUN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Namzet' e olan öfkesi dinmeyen Osman, tüm bunların üzerine bir de Aylin'in Buğra ile ilişkisi olduğunu öğrenir. Osman kendisinden gizlenen bu gerçeğin etkisiyle şoka girmiştir. Namzet ise elindeki gizemli anahtarla ilgili planlar peşindedir. Horanta Holding'de yaşanan durumlar ise Latife'yi zorlu bir tasarruf sürecine sokar.

Bu defa tasarruf konusunda Namzet' e zor anlar yaşatan kişi Latife olacaktır. Osman, Buğra ve Aylin aşkını öğrenmesiyle birlikte Hülya ile iş birliği yapacak ve Buğra’yı büyük bir sınavdan geçirecektir. Şirketi yeniden kazanmaya çalışan Nazmiye ise bir yandan Ertan ile birlikte planlar yaparken, diğer yandan da Anıl ile iş birliği yapmak zorunda kalacaktır. Tüm bunlar olurken Osman'ın mahallesine iyice yerleşen Namzet, bu defa da beklenmedik bir şekilde Osman'a komşu olmaya hazırlanmaktadır.



Osman'ın Buğra için hazırladığı zorlu sınav ne? Buğra Ustası Osman'ın sınavından geçebilecek mi? Sinan ve Kazım’ı bekleyen kötü sürpriz ne? Anıl ve Eda arasındaki ilişkiyi çözmeye kararlı olan Nazmiye'yi neler bekliyor? Namzet' in Osman'ı çileden çıkaracak yeni planı ne?