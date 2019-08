27 yaşındaki Avustralyalı genç kadına en kötü Tourette Sendromu teşhislerinden birisi konuldu. Artık tedavi olmak istemediğini çünkü aşık olduğunu söyledi.

Bianca Saez, üç yaşındayken kendisini ve çevresindeki insanları tırnaklamaya, yumruk atmaya ve küfür etmeye başladıktan sonra Tourette Sendromu teşhisi konuldu.

Sayısız başarısız ameliyattan sonra, yaklaşık altı ay önce erkek arkadaşı Zach ile tanışmasının kendisinde bir dönüş noktası olduğunu ve hastalığını kabullenmede büyük bir etkisi olduğunu belirtti.

Genç kadın Pazar akşamı 60 Minutes adlı bir programda "Bu güzel adama aşık olmak bana çok yardımcı oldu. Motivasyonumu ve ruhsal sağlığımı geliştirip iyileştirmeye devam ediyor ve bu durum gülümsemem için bir sebep." dedi.

16 yaşındayken bir parkta yerlerde yatıp çığlık atarken görüntüleri kaydedilen ve görüntülerde annesine ve oturduğu banka saldıran Bianca, bu görüntülerin televizyonda yayımlanması sonucu zor zamanlar geçirmiş ve ruh sağlığı kliniğine yatırılmış. Anne ve babası ne kadar hep bir arada olmaya çalışsalar da bir noktadan sonra yapacak başka bir şeyleri olmadığını düşünüp profesyonel yardım almışlar.

2008 yılında beyin hücrelerine yeniden bir ayarlama yapacağı düşünülen ve kendisine vurmasını engelleyeceği Avustralya'da ilk kez denenen çok radikal bir beyin ameliyatı geçiren Bianca, başlarda ameliyatın oldukça başarılı olduğunu düşündü. Daha sonra beyninde oluşan enfeksiyondan dolayı, ameliyat ile birlikte beynine yerleştirilen elektronların çıkarılması gerekti. Böylece Bianca, tekrar Tourette Sendromunun acı verici etkilerini yaşamaya başladı.

Yaşadığı onca şeyden sonra durumunu kabul eden Bianca, artık daha olgun olduğunu ve yapamadığı ne varsa yapıp mutlu olmak istediğini söylüyor. Tourette Sendromu ile yaşamanın çok zor olduğunu ama bu konuda artık uzmanlaştığını belirtiyor.

"Eğer yarın tedavi olabileceğimi söyleseler, tedavi olmayı kabul etmezdim. Çünkü bu sendromun bende olmasının bir sebebi olduğuna inanıyorum ve benim gibi Tourette Sendromu olan kişilere gelecekte yardım etmek istiyorum" dedi.

Tourette Sendromu hakkında bilgi verdiği bir YouTube kanalı açan Bianca, aynı zamanda bir iş bulmayı, araba kullanmayı öğrenmeyi ve dünyayı gezmeyi istiyor.

TOURETTE (TURET) SENDROMU NEDİR?

Tourette sendromu (TS),bedensel ve sesli tiklerin bir arada bulunduğu bir hastalıktır. Tourette Sendromu ilk defa 1825 yılında tanımlanmış ve ismini de 1885 yılında Fransız doktor Georges Gilles de la Tourette’den almıştır.

Tourette Sendromu, genellikle dört altı yaşları arasında başlar, ancak on ile on iki yaşları arasında başladığında hastalık daha ciddi seyreder. Tanım olarak tikler on sekiz yaşından önce başlamak zorundadır. TS erkeklerde kadınlardan daha sık görülür.

Tourette Sendromunun ilk belirtileri genellikle yüz tikleridir. Bunlar göz kırpma, omuz silkme, kafa sallama şeklinde olabilir.

Karmaşık motor tikler ise yüz buruşturma, ayak vurma, belli bir şekilde yürüme ya da yürüyerek daire çizme, yumruklama ve tekme atma gibi daha amaca yönelik hareketleri içerir.

Kompleks vokal tikler ise heceleri, sözleri ya da cümleleri tekrarlama şeklinde olur. Ekolalali adı verilen bu durumlar genellikle boğaz temizleme, öksürme, istemsiz ses çıkarma şeklinde karşımıza çıkar.

Nadiren sosyal olarak tabu kabul edilen kötü anlamlı kelimeleri veya kalıpları tekrarlama şeklinde ortaya çıkar. Bu durum da Koprolali (pis konuşma) olarak adlandırılır.